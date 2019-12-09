عاجل.. وفاة المخرج السينمائي سمير سيف إثر أزمة قلبية

أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن السينمائية، منذ قليل، وفاة المخرج سمير سيف، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية.





وكان آخر منصب شغله المخرج الراحل، هو منصب رئيس المهرجان القومى للسينما.







