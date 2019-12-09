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عاجل.. وفاة المخرج السينمائي سمير سيف إثر أزمة قلبية
الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:40 م
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الفجر الفني
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أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن السينمائية، منذ قليل، وفاة المخرج سمير سيف، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية.
وكان آخر منصب شغله المخرج الراحل، هو منصب رئيس المهرجان القومى للسينما.
يشار إلى أن المخرج سمير سيف له العديد من الأفلام مع الممثل المصري عادل إمام مثل: "الغول، المشبوه، الهلفوت، شمس الزناتي". وظهر "سيف" بفيلم «"كلام في الحب".
توفي المخرج الكبير سمير سيف، منذ قليل أثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 72 عام.
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