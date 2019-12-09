إعلامي إماراتي: جماعة الإخوان تلفظ أنفاسها الأخيرة (فيديو)

قال حسن الصبيحي، أستاذ الإعلام بجامعة الإمارات، إن الإخوان المسلمين ضيعوا فرصة تاريخية أمامهم عندما تسلموا حكم مصر، لافتًا إلى أن الإخوان تدفعهم دوافع عدوانية ويتعطشون للدماء.





وأضاف "الصبيحي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الإثنين، أن الإخوان المسلمين ينحصرون ببعض الزوايا في الوطن العربي، ولكن الجماعات تتساقط الجماعة تلو الأخرى.



