لأول مرة.. مرتضى منصور يكشف حقيقة مرض ميتشو وسبب رحيله (فيديو)

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن موقف لاعبي الفريق بعد مباراة مازيمبي الكونغولي هو السبب الرئيسي في رحيل الصربي ميتشو المدير الفني السابق للفريق. وكان لاعبو الزمالك قد أعلنوا دعمهم الكامل لميتشو في تغريدات جماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع مرتضى في تصريحات عبر فيديو على قناته الرسمية على يوتيوب ، "ما فعله لاعبو الزمالك خطأ وبذلك يكونوا هم المتحكمين ولا يصح أن يتدخل لاعبي الفريق في اختيار المدربين".

وتابع مرتضى في تصريحات عبر فيديو على قناته الرسمية على يوتيوب ، "ما فعله لاعبو الزمالك خطأ وبذلك يكونوا هم المتحكمين ولا يصح أن يتدخل لاعبي الفريق في اختيار المدربين".

وشدد على أنه لم يتدخل في عمل ميتشو من الأساس طوال فترة تواجده مع الفريق، وما طلبه منه هو توظيف اللاعبين في مركزهم فقط.

وشدد على أنه لم يتدخل في عمل ميتشو من الأساس طوال فترة تواجده مع الفريق، وما طلبه منه هو توظيف اللاعبين في مركزهم فقط.