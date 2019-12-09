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لأول مرة.. مرتضى منصور يكشف حقيقة مرض ميتشو وسبب رحيله (فيديو)

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:39 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن موقف لاعبي الفريق بعد مباراة مازيمبي الكونغولي هو السبب الرئيسي في رحيل الصربي ميتشو المدير الفني السابق للفريق. وكان لاعبو الزمالك قد أعلنوا دعمهم الكامل لميتشو في تغريدات جماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع مرتضى في تصريحات عبر فيديو على قناته الرسمية على يوتيوب ، "ما فعله لاعبو الزمالك خطأ وبذلك يكونوا هم المتحكمين ولا يصح أن يتدخل لاعبي الفريق في اختيار المدربين".

وأكمل "ميتشو لا يعاني من أي مرض واللاعبين فهموا كلامه بشكل خاطىء".

وشدد على أنه لم يتدخل في عمل ميتشو من الأساس طوال فترة تواجده مع الفريق، وما طلبه منه هو توظيف اللاعبين في مركزهم فقط.

وعلى الجانب الآخر، وجه ميتشو الشكر لإدارة الزمالك على الفترة التي قضاها داخل النادي، مشيرًا إلى أنه يعتز بشدة على تجربته مع القلعة البيضاء واستفاد منها كثيرًا، موضحًا أنه يرتبط بعلاقة قوية مع جماهير نادي الزمالك.
لأول مرة.. مرتضى منصور يكشف حقيقة مرض ميتشو وسبب رحيله (فيديو)
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