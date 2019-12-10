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نجم برشلونة مصاب بمرض جنسي خطير.. وإذاعة كتالونية: ينتقل عبر العاهرات

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:48 ص
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آرثر ميلو
آرثر ميلو
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أصيب نجم برشلونة الأول بمرض جنسي خطير، لا يصاب به إلا من احتك مع حامل للمرض، وجاء الإعلان عبر إذاعة "لاسوتانا" الكتالونية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأثنين 9 ديسمبر 2019، قالت فيه أن النجم البرازيلي آرثر ميلو، نجم فريق برشلونة الإسباني، يعاني منذ فترة من "مرض السيلان"، وبسبب هذا تم استبعاده من تشكيل الفريق أكثر من مرة، وقامت إدارة نادي برشلونة بالتكتم على الخبر.

يذكر أن النجم البرازيلي آرثر ميلو نجم برشلونة، لم ينضم إلى قائمة الفريق التي لعبت أمام مايوركا يوم السبت، وقامت بشرح الأمر أن اللاعب مصاب في منطقة العانة.

وكشفت تقارير تابعة لبرنامج "لاسوتانا" أن آرثر ميلو تعرض لمرض "السيلان"، وهو مرض جنسي، وعلاجه لا يتطابق مع لوائح مكافحة المنشطات، ومخالف للفيفا.

ويذكر أن اللاعب قد تعرض لمرض السيلان مسبقًا في نفس العام، ولهذا السبب كان يتم استبعاده من المشاركة للإطمئنان على حالة الصحية.

ولم يقوم أحد من ممثلي اللاعب آرثر ميلو بالرد على إصابته بمرض "السيلان"، ولم ترد إدارة برشلونة أيضًا على الواقعة.

ويذكر أن قد تم استبعاد اللاعب آرثر ميلو من قائمة برشلونة في مباريات "ليجانس وبلد الوليد ومايوركا"، وقام آرثر بتسجيل هدفين وصنع ثلاث أهداف ضمن مشاركته في أوائل الموسم الجاري. 

ومرض السيلان معروف أنه لا ينتقل إلا من خلال شخص إلى آخر عن طريق المهبل، الفم والشرج أو العلاقات الجنسية، لهذا يصنف من أخطر الأمراض الموجودة في العالم.
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