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وزارة المالية: لا توجد نيه لرفع ضريبة "القيمة المضافة"

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:39 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، مساء اليوم الإثنين، إنه "لا توجد نيه لرفع ضريبة القيمة المضافة".

وأضاف الوزير الجدعان، إننا "لا نأخذ تعليمات من صندوق النقد الدولي"، مشيرًا إلى استمرار حكومة المملكة العربية السعودية في رفع جودة الحياة ودعم خطة الإسكان.

وتابع وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد إقرار مجلس الوزراء لموازنة 2020، إننا مستمرون في رفع كفاءة الإنفاق عبر عدة برنامج لإحداث وفرة في المصروفات الحكومية وحققنا سيطرة في مستويات العجز.

واستكمل الوزير، أن المملكة قامت بجهود كبيرة في تحقيق رؤية 2030، وتوفير خدمات للمواطنين مع تمكين القطاع الخاص لأخذ دوره في التنمية؛ حيث رأينا إقبالًا منه على مشاريع البنية التحتية التي تطرحها الحكومة للمشاركة ذلك القطاع  بقطاع التعليم والطاقة ومعالجة مياه الصرف الصحي؛ ما عزز نمو الناتج المحلي غير النفطي.

ونوّه الوزير بأن الناتج المحلي غير النفطي نما في الربع الثاني للعام المالي؛ ما عزز ثقة المستثمرين فأعلن مؤشر بي إم أي ارتفاع مستوي القطاع الخاص والحكومة مستمرة بجهودها في تمكين القطاع الخاص من المشاركة، لافتاً إلى أن حكومة المملكة عملت خلال العام الحالي والأعوام الثلاثة الماضية، على جهود كبيرة لرفع تنافسية الاقتصاد؛ ما نتج عنه تحسن مستويات المملكة وفقًا مؤشرات دولية كان منها شهادة البنك الدولي بشأن تصدر السعودية المركز الأول دوليًّا بشأن معيار بيئة العمل.

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الكلمات المفتاحية

وزارة المالية وزارة ضريبة المالية القيمة المضافة

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