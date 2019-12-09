Advertisements
Advertisements
Advertisements

مسؤول بولندي: لا يمكن لتركيا أن تتراجع عن خطة بولندا ودول البلطيق الخاصة بالناتو

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:39 م
Advertisements
الناتو
الناتو
ترجمة - منة الشريف
Advertisements

قال مساعد الرئيس البولندي كرزيستوف شتشيرسكي، اليوم الاثنين، إنه لا يمكن التراجع عن قرار الناتو بمتابعة خطة دفاعية لبولندا ودول البلطيق، بعد أن اقترحت أنقرة أنها قد لا تزال تمنعها إلى أن يحدد الحلفاء ميليشيا كردية كإرهابيين.

وبعد قمة حلف شمال الأطلسي في لندن الأسبوع الماضي، أوضح رئيس تحالف حلف الشمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، أن تركيا سحبت اعتراضاتها، لكنه أضاف أن الحلفاء لم يناقشوا كيفية تسمية ميليشيا كردية حماية الشعب الكردية السورية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب حديثه عن القمة، إنه يجب على حلفاء الناتو ألا يتخلوا عن تركيا في معركتها ضد الإرهابيين، بعد أن وافقت على خطة بولندا البلطيق.

وبعد يومين، قال وزير الخارجية التركي، إنه سيحظر النشر النهائي للمخطط الدفاعي لبولندا ودول البلطيق حتى يتفق الحلفاء على وصف وحدات حماية الشعب بأنها جماعة إرهابية.

وقال شتشيرسكي لـ"رويترز"، اليوم، "لا يوجد تراجع عن القرار الذي اتخذه حلف شمال الاطلسي (الاسبوع الماضي)، تم اتخاذ القرارات لكل من الخطط البولندية - البلطيقية والتركية، ونحن الآن في انتظار تنفيذ الخطط، وهذه مسألة عسكرية".

ويوم الجمعة الماضي، قال وزير الخارجية التركي ميفلوت كافوسوغلو، إن أنقرة لم تمنح سوى الموافقة على خطة بولندا - البلطيق للانتقال إلى مرحلة أخرى من النقاش، وليس الموافقة الكاملة.

كما أكد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، مجددًا، على أن أنقرة تريد نشر كلا من خطتي الدفاع معًا، وقال إن "تركيا لن تستجيب لمطالبها فيما يتعلق بحماية الشعب".

وقال وزير الدفاع التركي، لوسائل الإعلام الحكومية "لقد سمحنا لخطة بولندا والبلطيق، التي هي قيد المراجعة، بالمرور من مجلس الناتو وإعادة تقييمها في اللجنة العسكرية".

وتابع الوزير التركي "ومع ذلك، بعد محادثات مع الأمين العام لحلف الناتو، اتفقنا على أنه ينبغي نشر كلا الخطتين في نفس الوقت"، مضيفًا أن تركيا منفتحة للتعاون في هذا الشأن.

وتعتبر تركيا أن وحدات حماية الشعب، المكون الرئيسي للقوات الديمقراطية السورية التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية، هي جماعة إرهابية مرتبطة بالمتمردين الأكراد على أراضيها، وقد أغضبها الدعم الذي قدمه حلفاءها في الناتو للميليشيا كشريك في محاربة متشددي تنظيم داعش في سوريا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

حزب الناتو تنظيم داعش تركيا بولندا الناتو البلطيق

أخبار تهمك

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة 26 شخصا في حادث مروع بالإسماعيلية

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

وكيل ميتشو يفجر مفاجأة جديدة بعد رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - سبب استبعاد ميسي من قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان

منذ ساعة و 17 دقيقة

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ أقل من ساعتين

"التعليم" تكشف حقيقة نجاح كل طلاب الأول والثاني الثانوي وترخيص الدروس الخصوصية

منذ ساعتين و 49 دقيقة

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

فالفيردي يفجر مفاجأة عن سبب استبعاد ميسي أمام إنتر.. ولاعب جديد يظهر!

منذ 35 دقيقة

المصري يرفض رحيل كريم العراقي خوفا من الأهلي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

أمين عام الناتو يحذر تركيا من نشر منظومة الدفاع الجوى "إس-400" الروسية

تركيا: لن تتسامح مع أي انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا

تركيا: عدم اكتمال انسحاب وحدات حماية الشعب مع بدء دوريات روسية مشتركة

دبلوماسي تركي: أنقرة لن تتراجع في النزاع حول خطط الدفاع للناتو

تركيا تعلن رفض خطة دفاع "الناتو" لدول البلطيق

فرنسا تستدعي المبعوث التركي بعد "إهانات" أردوغان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:08 م

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

07:14 م

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

02:18 م

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

07:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status