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الليزر حل سحري لعلاج تشوهات الأسنان.. اعرف الطريقة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:26 م
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علاج الأسنان بالليزر
علاج الأسنان بالليزر
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تشوهات الأسنان والفك، من أكبر المشاكل التي تؤثر على مظهر الإنسان، تلك المعاناة التي تولد حاجة ملحة، لتغير الوضع، والبحث عن علاج لهذه الحالة، التي تغير حياة الفرد، وتحرمه من أبسط الأشياء كالضحك والابتسامة، التي تخرج من القلب.

تقويم الأسنان

ما يعانيه أصحاب التشوهات السنية والفكية، يمكن علاجه من خلال "تقويم الأسنان"، كنوع من أنواع طب الأسنان حيث يتم دراسة التشوهات السنية والفلكية من بروز وفراغات وتراكم و معالجتها للحصول على وجه متناسق وبسمة جميلة وان تقويم الأسنان يقوم بمعالجة المشاكل الناتجة عن الأسنان المتعوجة أو المتزاحمة وبروز الفك العلوي أو العضة المفتوحة وسوء وضعية الفك واضطرابات مفاصل الفك يعتبر الوقت المثالي لتركيب تقويم الأسنان ما بين 10 و 14 سنة من العمر، فالرأس والفم لا يزالان ينموان وتكون الأسنان أكثر قابلية للتصحيح اعوجاجها وتقييمها.

الليزر علاج سحري لحل مشكلة تشوهات الأسنان

ويفضل الأطباء، إجراء عمليات تقويم الأسنان باستخدام الليزر، حيث يوجه طاقة ضوئية على الأسنان أو اللثة التي يرغب في علاجها، كما يعمل الليزرفي قطع الأنسجة أو إذابتها، ويستخدم الليزر، في التخلص من تسوس الأسنان، وإعداد وتجهيز الأسنان للحشو، بجانب مجموعة من المميزات الأخرى نستعرضها في السطور التالية:-

مميزات تقويم الأسنان بالليزر

- يستخدم الليزر في تعديل شكل اللثة.

- تبييض الأسنان.

- إزالة الأورام الحميدة والخبيثة التي تحدث داخل الفم.

- العلاج بالليزر لا يسبب ألم، ولا يحتاج للتخدير الموضعي.

- الليزر ليس له صوت كالأدوات الأخرى.

- لا ينتج عنه نزيف.

- يحافظ على سلامة الأسنان أثناء عملية الحفر.

ورغم مميزات استخدام الليزر، إلا أن له العديد من العيوب أهمها:-

- الليزر غير مناسب للأسنان التي بها حشو قديم.

- لا يصلح للأسنان المتسوس منها أجزاء كبيرة.

- لا يغني عن التخدير، بالرغم من عدم شعور أي مريض بالألم عند استخدامه.

- عالي التكلفة، إذا ما قورن بالوسائل والأدوات الأخرى.

علاج تشوهات الأسنان بالليزر.. موقف أطباء أمريكا

لم يلقى الليزر رحيباً، من قبل جمعية أطباء أسنان أمريكا، بالرغم من انتشاره، بالكثير من الدول الغربية، وظهوره منذ 1995 لم يشفع له لينال استحسان، ولا ينصح باستخدامه بإفراط.

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