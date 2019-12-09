أحمد موسى: أنا ضابط في الشؤون المعنوية





قال الإعلامي أحمد موسى، إن منطقة مصر الجديدة أصبحت منطقة عتيقة ومزدحمة بشكل كبير، متابعًا: "من كتر الزحمة قررت أن مش هروح مصر الجديدة تاني".وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أن مشروعات الطرق والكباري ستساهم فى حل أزمة الزحام المروري في مصر الجديدة، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الانتهاء من 5 كباري بطابع مميز في المنطقة خلال 3 أشهر لتسهيل الحركة على المواطنين.وكشف الإعلامي أنه كان ضابطا في الشئون المعنوية في ثمانينات القرن الماضي وكان يسكن في ميدان هيليوبلس، متابعًا: "كنت بدرب في مكتب الأهرام أيامها بجانب مطار القاهرة".وأشار إلى أن منطقة مصر الجديدة تحتاج إلى نقلة حضارية وأن يكون هناك طرق انسيابية للأهالي والمواطنين، مؤكدًا أن المنطقة تشهد تطور كبير، معقبًا: "هناك خلية نحل تعمل 24 ساعة لتنفيذ مشروعات الطرق".