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الأمم المتحدة: المواجهات جنوب السودان تنذر بوضع أمني متوتر في البلاد

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:18 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أكدت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، أن المواجهات جنوب السودان تنذر بوضع أمني متوتر في البلاد، التي شهدت استقراراً نسبياً في ظل السلام.

وقال ديفيد شيرر، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، في بيان له، الإثنين، إن هذه المصادمات في المناطق، التي كانت هادئة نسبياً لشهور عديدة، تبعث على القلق.

وأضاف أن الأطراف في جنوب السودان، احترمت وقف إطلاق النار الذي وقع في 2018، إلا أن الحوادث الطائفية تثير التوترات وتزيد من خطر اندلاع أعمال عنف أكثر خطورة.

واندلعت مواجهات مسلحة بين عشيرتي (روب - فكام) بمنطقة البحيرات الكبرى، وسط جنوب السودان، يومي السبت والأحد، الأسبوع الماضي، أدت إلى مقتل العشرات ضمن غارات الماشية والهجمات الانتقامية الشائعة في المنطقة، لكن الحكومة نشرت قوات للحفاظ على الهدوء.

وتقول الأمم المتحدة إن نقص الغذاء وعدم الحصول على الخدمات الأساسية في أعقاب الحرب الأهلية، أدت إلى ضغوط اجتماعية هائلة، كما ساهمت الفيضانات الأخيرة التي ضربت أجزاء واسعة بجنوب السودان في تفاقم الوضع، بسبب تدمير المحاصيل والمراعي، مما سيكون له تأثير طويل الأجل في توفير الغذاء.

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الكلمات المفتاحية

جنوب السودان توتر المواجهات الأمن الأمم المتحدة

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