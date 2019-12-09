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أخبار البورصة المصرية.. "العقارية للبنوك الوطنية" تتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بجلسة اليوم
الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:26 م
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نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية.. تعرف علي أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم
تنشر بوابة الفجر أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية ، اليوم الإثنين ، حيث تصدر سهم العقارية للبنوك الوطنية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.6% ، وبسعر 5.6 جنيه .
أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم الإثنين :
|الاسهم الأكثر ارتفاعاً
|سعر السهم بالجنيه
|نسبة الارتفاع
|ا العقارية للبنوك الوطنية للتنمية
|5.7
|9.6%
|سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية
|2.9
|9.1%
|التوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس
|3.1
|5.3%
|الخليجية الكندية للإستثمار العقاري
|10
|5%
|الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية
|4.9
|4.4%
أخبار البورصة المصرية اليوم
ربحت البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين نحو 1 مليار جنيه مغلقاً عند 692.8 مليار جنيه ، وتراجعت كافة المؤشرات ، بضغط مبيعات المستثمرين الأجانب والعرب ، فيما مالت تعاملات المصريين نحو البيع .
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