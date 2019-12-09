أخبار البورصة المصرية.. "العقارية للبنوك الوطنية" تتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بجلسة اليوم





أخبار البورصة المصرية.. تعرف علي أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم





تنشر بوابة الفجر أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية ، اليوم الإثنين ، حيث تصدر سهم العقارية للبنوك الوطنية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.6% ، وبسعر 5.6 جنيه .







أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم الإثنين :

الاسهم الأكثر ارتفاعاً سعر السهم بالجنيه نسبة الارتفاع ا العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 5.7 9.6% سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 2.9 9.1% التوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 3.1 5.3% الخليجية الكندية للإستثمار العقاري 10 5% الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 4.9 4.4%



أخبار البورصة المصرية اليوم







