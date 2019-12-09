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أخبار البورصة المصرية.. "العقارية للبنوك الوطنية" تتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بجلسة اليوم

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:26 م
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اخبار البورصة المصرية
اخبار البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية.. تعرف علي أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم

تنشر بوابة الفجر أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية ،  اليوم الإثنين  ، حيث تصدر سهم العقارية  للبنوك الوطنية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.6% ، وبسعر 5.6 جنيه .


أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم الإثنين : 

الاسهم الأكثر ارتفاعاًسعر السهم بالجنيهنسبة الارتفاع
ا                            العقارية للبنوك الوطنية للتنمية5.79.6%
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية2.99.1%
     التوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس3.15.3%
الخليجية الكندية للإستثمار العقاري 105%
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية            4.94.4%

أخبار البورصة المصرية اليوم 


ربحت البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين نحو 1 مليار جنيه مغلقاً عند 692.8 مليار جنيه ، وتراجعت كافة المؤشرات ، بضغط مبيعات  المستثمرين الأجانب والعرب ، فيما مالت تعاملات المصريين نحو البيع .


  
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