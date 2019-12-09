رفض مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية فكرة احتراف كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

المصري يرفض رحيل كريم العراقي خوفا من الأهلي





وتألق كريم العراقي مع المنتخب الأوليمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة وساهم في الفوز على كوت ديفوار بهدفين لهدف في المباراة النهائية، بالإضافة إلى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وعرض تامر النحاس وكيل اللاعبين على إدارة المصري البورسعيدي خلال الأيام الماضية تسويق كريم العراقي في الدوري البرتغالي قبل قدوم فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، خاصة بعد تألق اللاعب في البطولة الإفريقية وظهوره بشكل فني مميز مع صغار الفراعنة.

وأبلغ مجلس المصري تامر النحاس وكيل اللاعبين برفض طلبه بتسويق اللاعب في البرتغال خوفاً من انتقال كريم العراقي إلى النادي الأهلي في نهاية الموسم عبر ترانزيت خارجي حتى يلعب للقلعة الحمراء في الموسم المقبل بشكل رسمي لخوف إدارة الأهلي من ضم أي لاعب من المصري مباشرة للحساسية بين الناديين.