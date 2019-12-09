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ياسمين علي تحتفل بدرع اليوتيوب الفضي عبر 'إنستجرام'

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:11 م
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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تحتفل الفنانة ياسمين علي مع متابعيها بمجموعة من سيشن التصوير الخاصة بها لحصولها على الدرع الفضي "لليوتيوب" عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتبت ياسمين على هذه الصور قائلة: "سيشن الدرع بقا وكدة 2019، وعلق أحد المتابعين عليها قائلاً: "مبرووووك، تستاهلي اكتر من كدة يا احلى ياسو.


وأردف أخر قائلًا: "مبروك يا صاحبة العيون الساحرة، والصوت الملائكي العذب.



وفي سياق أخر بدات "علي" مسيرتها الفنية بقصر ثقافة الحرية، وتوالت الحفلات بعدها بالاسكندرية، وقدمت "علي" العديد من الاغاني منها نقابل ناس، يا بتاع الورد، اتخلقنا ضعاف، فرصة تتغير، ملاك وشيطان، اتفائلوا بالخير، هستنى ايه، حب زمان.
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