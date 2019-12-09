مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول سالزبورج بث مباشر liverpool v red bull salzburg live stream free

يحل ليفربول الإنكليزي ضيفاً على ريد بول سالزبورغ مدركاً أن الخسارة أمام بطل الدوري النمسوي قد تكلفه الخروج من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





ويتصدر ليفربول ترتيب المجموعة الخامسة بعشر نقاط وبفارق نقطة فقط عن نابولي الإيطالي وثلاث نقاط أمام سالزبورغ، ما يعني أن "الحمر" سيضمنون التأهل في حال تجنبوا الهزيمة أو في حال خسارة نابولي أمام ضيفه غنك البلجيكي.





ويبدو أن ليفربول اعتاد على انتظار الجولة الأخيرة لضمان بطاقته الى ثمن النهائي، لأن هذا الأمر حصل معه أيضا في الموسمين الماضيين ونجح في تخطي دور المجموعات، مواصلا طريقه الى المباراة النهائية حيث خسر عام 2018 أمام ريال مدريد الإسباني 1-3 وفاز العام الماضي على مواطنه توتنهام 2-صفر.





ولن تكون مهمة ليفربول سهلة ضد سالزبورغ الذي أحرج رجال المدرب الألماني يورغن كلوب ذهابا حين عاد من بعيد وحول تخلفه صفر-3 الى تعادل قبل أن يخسر 3-4.





وعلى ليفربول أن يخشى المهاجم النروجي إيرلين براوت هالاند ثاني هدافي المسابقة هذا الموسم (8)، لاسيما أنه يعاني من مشكلة الإصابات في خط الدفاع الذي نجح السبت وللمرة الأولى في 14 مباراة بالحفاظ على نظافة شباكه من خلال الفوز على بورنموث 3-صفر.





ويواجه ليفربول احتمال غياب قلب الدفاع الكرواتي ديان لوفرن بسبب الإصابة، ما يجعل جو غوميز اللاعب الوحيد المتعافي القادر على اللعب في مركزه الى جانب الهولندي فيرجيل فان دايك.





وعبر كلوب بأفضل طريقة عما يعانيه فريقه من مشاكل في خط الدفاع حين علق على مباراة السبت والمحافظة على نظافة الشباك بالقول "بصراحة، نسيت هذه المشاعر. إنه شيء رائع، يجب أن نقوم بذلك بشكل أكبر... من الواضح أن الجميع كان بحاجة ماسة الى ذلك".





ورأى أن "المباراة التالية التي ستكون فيها الشباك النظيفة نتيجة إيجابية، عند المنعطف ضد سالزبورغ الثلاثاء".





ويشكل سالزبورغ اختبارا صعبا لدفاع ليفربول، لاسيما أن فريق المدرب الأميركي جيسي مارش وجد طريقه الى الشباك في 87 مناسبة خلال 24 مباراة خاضها هذا الموسم في جميع المسابقات، بينها 28 لابن الـ19 عاما هالاند في 21 مباراة.





وسيحاول سالزبورغ جاهدا مواصلة تألقه الهجومي، لاسيما أنه بحاجة الى تحقيق نتيجة أفضل من التي تحققت ذهابا (3-4) من أجل تجريد "الحمر" من اللقب والتأهل الى ثمن النهائي، وذلك في حال الفوز المتوقع لنابولي على غنك.





ويستقبل نابولي صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط جينك البلجيكي متذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة، وسيحاول فريق المدرب كارلو أنشيلوتي مصالحة جماهيره وتحقيق الفوز والتأهل بعد سلسلة نتائجه المخيبة في الآونة الأخيرة إذ لم يذق طعم الفوز في المباريات الخمس الفائتة سواء في الدوري المحلي أو دوري الأبطال.