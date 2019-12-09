Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول سالزبورج بث مباشر liverpool v red bull salzburg live stream free

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:20 م
Advertisements
مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول سالزبورج
مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول سالزبورج
Advertisements
يحل ليفربول الإنكليزي ضيفاً على ريد بول سالزبورغ مدركاً أن الخسارة أمام بطل الدوري النمسوي قد تكلفه الخروج من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويتصدر ليفربول ترتيب المجموعة الخامسة بعشر نقاط وبفارق نقطة فقط عن نابولي الإيطالي وثلاث نقاط أمام سالزبورغ، ما يعني أن "الحمر" سيضمنون التأهل في حال تجنبوا الهزيمة أو في حال خسارة نابولي أمام ضيفه غنك البلجيكي.

ويبدو أن ليفربول اعتاد على انتظار الجولة الأخيرة لضمان بطاقته الى ثمن النهائي، لأن هذا الأمر حصل معه أيضا في الموسمين الماضيين ونجح في تخطي دور المجموعات، مواصلا طريقه الى المباراة النهائية حيث خسر عام 2018 أمام ريال مدريد الإسباني 1-3 وفاز العام الماضي على مواطنه توتنهام 2-صفر.

ولن تكون مهمة ليفربول سهلة ضد سالزبورغ الذي أحرج رجال المدرب الألماني يورغن كلوب ذهابا حين عاد من بعيد وحول تخلفه صفر-3 الى تعادل قبل أن يخسر 3-4.

وعلى ليفربول أن يخشى المهاجم النروجي إيرلين براوت هالاند ثاني هدافي المسابقة هذا الموسم (8)، لاسيما أنه يعاني من مشكلة الإصابات في خط الدفاع الذي نجح السبت وللمرة الأولى في 14 مباراة بالحفاظ على نظافة شباكه من خلال الفوز على بورنموث 3-صفر.

ويواجه ليفربول احتمال غياب قلب الدفاع الكرواتي ديان لوفرن بسبب الإصابة، ما يجعل جو غوميز اللاعب الوحيد المتعافي القادر على اللعب في مركزه الى جانب الهولندي فيرجيل فان دايك.

وعبر كلوب بأفضل طريقة عما يعانيه فريقه من مشاكل في خط الدفاع حين علق على مباراة السبت والمحافظة على نظافة الشباك بالقول "بصراحة، نسيت هذه المشاعر. إنه شيء رائع، يجب أن نقوم بذلك بشكل أكبر... من الواضح أن الجميع كان بحاجة ماسة الى ذلك".

ورأى أن "المباراة التالية التي ستكون فيها الشباك النظيفة نتيجة إيجابية، عند المنعطف ضد سالزبورغ الثلاثاء".

ويشكل سالزبورغ اختبارا صعبا لدفاع ليفربول، لاسيما أن فريق المدرب الأميركي جيسي مارش وجد طريقه الى الشباك في 87 مناسبة خلال 24 مباراة خاضها هذا الموسم في جميع المسابقات، بينها 28 لابن الـ19 عاما هالاند في 21 مباراة.

وسيحاول سالزبورغ جاهدا مواصلة تألقه الهجومي، لاسيما أنه بحاجة الى تحقيق نتيجة أفضل من التي تحققت ذهابا (3-4) من أجل تجريد "الحمر" من اللقب والتأهل الى ثمن النهائي، وذلك في حال الفوز المتوقع لنابولي على غنك.

ويستقبل نابولي صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط جينك البلجيكي متذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة، وسيحاول فريق المدرب كارلو أنشيلوتي مصالحة جماهيره وتحقيق الفوز والتأهل بعد سلسلة نتائجه المخيبة في الآونة الأخيرة إذ لم يذق طعم الفوز في المباريات الخمس الفائتة سواء في الدوري المحلي أو دوري الأبطال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يلا شوت ليفربول وريد بول سالزبورج مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول سالزبورج ليفربول وريد بول سالزبورج ليفربول الأن كورة لايف ليفربول وريد بول سالزبورج ريد سالزبورج بث مباشر ليفربول وريد بول سالزبورج اليوم

أخبار تهمك

"التعليم" تكشف حقيقة نجاح كل طلاب الأول والثاني الثانوي وترخيص الدروس الخصوصية

منذ ساعتين و 15 دقيقة

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ ساعة و 24 دقيقة

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

وكيل ميتشو يفجر مفاجأة جديدة بعد رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - سبب استبعاد ميسي من قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان

منذ 43 دقيقة

عاجل.. إصابة 26 شخصا في حادث مروع بالإسماعيلية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ حوالي 20 ساعة

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 9 ساعات

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على أسباب الحكم الصادر ضد المقاول محمد علي بتهمة التهرب الضريبي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ميلان وإشبيلية في مهمة محفوفة بالمخاطر بالدوري الأوروبي

تاريخ مواجهات ليفربول ونابولي قبل صداهما بدوري أبطال أوروبا.. صلاح يتحدي الطليان

يلا شوت - youtube Live مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول بث مباشر KORA LIVE محمد صلاح رابط ماتش ليفربول NOW

كورة لايف Liverpool النتيجة (2-0) الآن مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ضد سالزبورغ يلا شوت Yalla Kooora جودة متعددة

KOOORA GOaL - يلا شووت مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش ليفربول aBO SaLaH

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة جينك وليفربول بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش LIVER POOL الآن NOW

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:08 م

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

02:18 م

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

07:28 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

07:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status