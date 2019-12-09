147 مليار دولار حجم التجارة البينة لدول مجلس التعاون الخليجي





قال عبداللطيف راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن حجم التجارة البينية ارتفع ليسجل 147 مليار دولار في 2018، مقابل 6 مليارات دولار في العام 2003.





وأضاف الزياني، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في تنمية علاقات مجلس التعاون مع العديد من الدول والتكتلات العالمية، بما في ذلك استئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة.





وأكد الزياني، أن المواطنة الاقتصادية الخليجية تهدف إلى تحقيق المساواة التامة بين المواطنين، في حرية التنقل والتملك والعمل وممارسة التجارة والأنشطة الاقتصادية، والتمتع بالخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والتأمينات الاجتماعية.









وبين الزياني، أن انعقاد الدورة الأربعين للمجلس الأعلى في الرياض غدًا الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دليل ناصع على حرص القادة على انتظام عقد القمم الخليجية، حفاظاً على منظومة مجلس التعاون التي أكدت الأيام والأحداث بأنها منظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات.