"كورة لايف" بث مباشر مباراة ارسنال ضد وست هام يونايتد YALLAKORA رابط مباشر مباراة ارسنال اليوم

bein sport مشاهدة مباراة وست هام يونايتد وأرسنال بدون تقطيع مشاهدة مباراة وست هام يونايتد ضد أرسنال مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف





وخاض أرسنال 15 مباراة حتي الأن في الدوري الانجليزي فاز في 4 منهم و تعادا في سبعة وخسر في اربعة ، بينما لعب نظيره وست هام يونايتد ايضا 15 لقاء استطاع الفوز في اربعه منهم وتعادل في 4 مواجهات وخسر في 7 .





bein sport مشاهدة مباراة وست هام يونايتد وأرسنال بدون تقطيع مشاهدة مباراة وست هام يونايتد ضد أرسنال مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف









ويبحث آرسنال عن أي وسيلة للفوز في مباراة اليوم ، لتحقيق ثلاث نقاط غالية ، بعد الصعوبة التي يواجهه في أخر تسع لقاءت خاضها حتي الأن في جميع المسابقات ولم يستطيع تحقيق الفوز اطلاقاً ، بينما يسعي فريدي في تحقيق الفوز الأول له مع فريقة بعد ما تولي القيادة مؤقتاً خلف إقالة إوناي إيمري، خاض مع أرسنال حتي الان مواجهتين فقط تعادل في واحده أمام نظيره نورويتش ، وخسرفي ثان مباراة له علي ارضه إمام نظيره برايتون ، وصرح في المئتمر الصحفي الذي عقد قبل مواجهة وست هام اليوم أن الفريق يحتاج للاعبين للتركيز الشديد واللاعبين ذو خبره هما فقط من يستطعيون حسم الامر .







