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حسني شتا مع الدينامو والعالمي في صورة من كواليس مسلسل شديد الخطوره عبر"إنستجرام "

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:00 م
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بوابة الفجر
سيدة صادق
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قام الفنان حسني شتا، بنشر صورة لة مع المخرج حسام على، ومدير التصوير كريم أشرف، عبر حسابة الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"

كان"شتا" يرتدي تيشرت أبيض ويرفع علامة النصر، ظهر معة في الصورة المخرج حسام على، ومدير التصوير كريم أشرف .

قام بالتعليق على الصورة قائلاً:"العمل مع فنانين بيحبو فنهم وبيخلصو ليه بجد شيء رائع، وبيخلي الواحد يحس ان جواه طاقه أكبر وأكبر، الشغل معاكم وصداقتكم، رزق جميل وممتع.

وأضاف" شتا"بحبكم جداً ، المخرج الدينامو الكبير جدا حسام على، والعالمي مدير التصوير كريم أشرف. من كوليس مسلسل شديد الخطورة دعواتكم بالنجاح.

أعجب الجمهور بالصورة وقامو بالتعليق كالتالي " بالتوفيق" ديما"

يذكر أن مسلسل شديد الخطورة سيتم عرضة خلال منصة رقمية مصرية، خلال الفترة المقبلة وهو مسلسل بطولة، أحمد العوضي، وريم مصطفى ويشارك ايضاً في بطولة “شديد الخطورة” رياض الخولي، ناهد رشدي، حسني شتا وحمزة العيلي، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على
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