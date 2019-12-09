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هرب من مدرسته.. العثور على طفل داخل قطار ببني سويف
الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:18 م
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احمد فتحي الدسوقي
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عثر موظف بمديرية الصحة بالقاهرة على طفل داخل قطار بمركز الواسطى شمال بني سويف، حيث تبين هروبه من مدرسته وأسرته بقرية الشوبك بمركز العياط بمحافظة الجيزة.
تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بورود محضر من قسم شرطة النقل والمواصلات ببني سويف، يتضمن عثور "محمد. م. ي " 34 عام، محاسب بمديرية الصحة بالقاهرة، ومقيم قرية الميمون بمركز الواسطى، على طفل يدعي "محمد. م. م " 10 اعوام، مقيم الشوبك الغربي مركز البدرشين بالجيزة، اثناء استقلاله القطار رقم 872 القاهرة أسيوط بمحطة سكة حديد الواسطى.
وتبين من التحريات انه تم التواصل مع أسرة الطفل، وحضر شقيقه ويدعى "حسن. م. م" 21 عام، بائع، وقرر هروب شقيقه من المدرسة متوجهًا إلي محطة القطار، تم تسليم الطفل لشقيقه وتعهد بحسن رعايته، وتحرر المحضر رقم 7533 إداري مركز شرطة الواسطى.
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