سلوى خطاب: لم أكمل دراستي بكلية التجارة لشغفي بعالم التلفزيون (فيديو)

قالت الفنانة سلوى خطاب، إن جدتها هي التي أثرت بشكل كبير على تكوين شخصيتها لأنها كانت ذو شخصية قوية ومثقفة تحب القراءة وهي السبب في حبها للأدب منذ طفولتها، موضحة أنها كانت دائما تجلس بجوارها أثناء قرائتها للكتب والمجلات.



وأضافت "خطاب"، خلال حوارها في برنامج "لدينا حكايات أخرى"، الذي تقدمه الإعلامية أماني القصاص، على قناة "النهار"، أنها في فترة المراهقة بدأت تدرك أن لها خيال واسع وبدأت تعبر عن ذلك بكتابة الخواطر، مؤكدا أنها كانت تلميذة متفوقة أثناء فترة الدراسة.



وأشارت إلى أنها كان لديها شغف وحب كبير لعالم التليفزيون والسينما، وكانت تشعر أنها تنتمي إلى هذا العالم، موضحة أنها رغم دخولها كلية التجارة إلى أنها لم تستطع أن تُكمل دراستها والتحقت بمعهد الفنون المسرحية لتحقيق حلمها.

