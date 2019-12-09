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مبادرة "دعم صحة المرأة" تستقبل 9315 سيدة وفتاة ببني سويف

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:15 م
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بوابة الفجر
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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، عن استقبال 9 آلاف و315 سيدة وفتاة، خلال يومي السبت والأحد الماضيين، ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، والتي انطلقت أول أمس بالمحافظة، ضمن محافظات المرحلة الثانية من المبادرة، والتي تضم 11 محافظة على مستوى الجمهورية.

وانطلقت المبادرة، السبت الماضي، في 144 وحدة وصحية تم تجهيزها بأجهزة الكشف والأشعة، ويشرف على تنفيذها 147 فريق طبي مكون من الأطباء والتمريض لاستقبال السيدات، حيث يتم الكشف الكامل عن جميع الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل ومتابعته والمضاعفات الناتجة من الحمل المتكرر، بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة.

وتستهدف المبادرة السيدات من سن 18 سنة بواقع 464 ألف و700 سيدة، وتشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدوري للثدي وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن والحماية من الأمراض المصاحبة.

من جانبه أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، على أن سير الأعمال بالمبادرة منتظمة وتشهد اقبالا ملحوظا، مشيرا إلى أنه يطلع محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، أولا بأول بالمستجدات، ويتم ارسال تقارير على مدار الساعة لغرفة العمليات بالمحافظة بالموقف اللحظي لسير أعمال المبادرة، التي يقوم على تنفيذها 147 فريق طبي، وتشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدوري للثدي وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن والحماية من الأمراض المصاحبة، وتشتمل أيضا على الكشف الكامل عن جميع الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشكلات البلوغ والحمل ومتابعته والمضاعفات الناتجة من الحمل المتكرر،بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم، خلال أول يومين "السبت والأحد الماضيين" إستقبال 9 الأف و315 سيد وفتاة، وتم إجراء الفحوصات والتوعية المدرجة ضمن أنشطة المبادرة، حيث أستقبل مركز الواسطى 1398 سيدة، و1006 بناصر، و1534 بمركز بني سويف، و1325 باهناسيا، و1508 بمركز ببا، و1898 بالفشن، و646 بسمسطا.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أصدر توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بالقرى والمدن بالتواصل المستمر والتواجد الدائم مع المسؤولين المعنيين من مديرية الصحة والإدارت الصحية، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة والمطلوبة من تجهيزات إدارية والتنسيق والتعاون التام مع مديرية الصحة لتنفيذ المبادرة بنجاح.
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