رامي إمام: "السماعات الزرقا دي غالية عليا قوي"

نشر الفنان رامي امام صورة جديدة لها عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".







وعلق "امام" على هذه الصورة قائلًا: "السماعات الزرقا دي غالية عليا قوي، اولادي ومراتي هما اللي جابوهالي هدية في عيد ميلادي سنتين.







واضاف "امام" قائلا: وكانوا عملينهالي مفاجاة، وقد ايه فرحت بيها قوي وبحطها في عيني على طول.







واختتم "امام" كلماته قائلا: "في اي مكان باخدها معايا حتى لو في اخر الدنيا، مش بس لانها منهم لكن علشان كل واحد فيهم اخد من مصروفه عشان يجبهالي".







وعلى صعيد أخر اخرج "امام" العديد من الاعمال الفنية منها عفاريت عدلي علام، فرقة ناجي عطا الله، استاذ ورئيس قسم، العيادة، صاحب السعادة، حسن ومرقص، كلاشنكوف، غبي منه فيه، امير الظلام، الواد محروس بتاع الوزير، وشارك "امام" بالتمثيل في عام 1996م، في النوم بالعسل، وفي مسرحية بودي جارد.