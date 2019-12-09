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مفاجأة.. أخر تطورات الصفقة التبادلية المنتظرة بين برشلونة وإنتر ميلان

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:04 م
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حسام مجدي
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أظهر نادي إنتر ميلان الإيطالي رغبة كبيرة منذ فترة في التعاقد مع نجم وسط نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.


برشلونة يستهدف ثنائي برشلونة

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي إنتر ميلان يستهدف التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش أو التشيلي أرتورو فيدال لاعبا وسط نادي برشلونة في الشتاء القادم.


سبب رغبة إنتر ميلان في ضم ثنائي برشلونة

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن نادي إنتر ميلان يرغب في التعاقد مع راكيتيتش أو فيدال في يناير القادم لتدعيم مركز الوسط في الفريق بسبب ضعف هذا المركز في الفترة الأخيرة.


صفقة تبادلية ضخمه بين برشلونة وإنتر ميلان

كما كشفت الصحيفة أن هناك صفقة تبادلية صخمه منتظرة في الفترة القادمة بين برشلونة وإنتر ميلان حيث يرغب نادي برشلونة في الحصول على الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مقابل حصول الإنتر على راكيتيتش.


وذكرت الصحيفة أن هناك اجتماع جمع بين نادي إنتر ميلان ونادي برشلونة اليوم الإثنين للتفاوض بشأن هذه الصفقة وانتهى بشكل إيجابي.


كما أكدت التقارير الصحفية أن الصفقة التبادلية ستقضي بحصول نادي برشلونة على مارتينيز مهاجم إنتر مقابل حصول إنتر ميلان على فيدال وراكيتيتش ومبلغ مالي بسيط.


موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان القادمة

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي إنتر ميلان غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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الكلمات المفتاحية

دوري ابطال اوروبا برشلونة وانتر برشلونة

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