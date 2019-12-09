Miss Universe 2019 إفريقية تتوج بلقب ملكة جمال الكون لعام 2019

توجت فتاة جنوب إفريقيا زوزيبيني تونزي، مساء أمس الأحد، بلقب ملكة جمال الكون Miss Universe 2019.





وتفوقت صاحبة البشرة السمراء والبالغة من العمر 26 عامًا، في المرحلة النهائية من Miss Universe 2019 على ملكتي جمال بورتوريكو والمكسيك خلال المسابقة الـ68، التي أقيمت في ولاية جورجيا الأمريكية، وقدمها الأمريكي ستيف هارفي مع لجنة تحكيم ضمت 7 نساء.





ووضعت ملكة جمال الكون الفلبينية عام 2018 كتريونا غريه تاج ملكة جمال الكون عام 2019 على رأس تونتسي الجنوب إفريقية.





ملكة جمال الكون اشتهرت قبل منحها اللقب بحملة أقامتها في جنوب إفريقيا من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، وقالت في كلمتها: "ترعرعت في عالم لا يعتبر النساء مثلي مع نوع بشرتي ونوع شعري، أبدا جميلات. وأظن أن الوقت قد حان لتغيير ذلك".