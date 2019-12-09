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الاتحاد الأوروبي يعد نظام عقوبات ضد انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:54 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلن الاتحاد الأوروبي، إعداد نظام عقوبات ضد انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، وهو نظام يشبه قانون "ماجنيتسكي" الأمريكي للعقوبات.



وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوربي: "بناءً على طلب العديد من الدول الأعضاء، اتفقنا على بدء العمل التحضيري لوضع نظام عقوبات عالمي لمعالجة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان".



وتابع بوريل قائلاً: "هناك "إجماعاً قوياً" بشأن هذا الأمر"، مشيراً إلى أن بعض الدول الأعضاء لا تزال لديها بعض التحفظات.



وأوضح بوريل، أن المطلوب الآن هو اتخاذ سلسلة من الخطوات، بما في ذلك إعداد نصوص قانونية.



وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن دعمه لنظام العقوبات الأوروبي، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون قادراً على التعامل مع "النتائج المترتبة على حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان.
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نظام عقوبات عالمى حقوق الانسان اﻟﻌﺎﻟﻢ الاتحاد الأوروبي

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