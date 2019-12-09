بعد تكذيب موسوعة"جينيس" .. طارق الشناوي: "تامر حسني كائن فضائي"

عقب الناقد الفني طارق الشناوي، على تكذيب موسوعة جينيس حصول الفنان تامر حسني، على جائزة الفنان الأكثر الهاما وتأثيرا في العالم، قائلًا: "مشكلة تامر حسني إنه غير قادر على استيعاب نجاحه، ويريد أن يحقق نجاحًا كونيًا، دا عايش في حاجة بعيدة عن الدنيا، عايش في اللا لاند".



وتابع "الشناوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الفنان تامر حسني مطرب وملحن ناجح بصورة كبيرة، لدرجة أن الفنانة وردة طالبته احدى المرات بإعداد لحن لها، لافتًا إلى أن العالم الآن اختلف عن الماضي، وأصبح من السهل معرفة الأكاذيب.



وأضاف أن تامر حسني حالة خاصة، فخلال الفترة الماضية تحدث بأنه أسطورة القرن الـ21، معقبًا:" ربنا أعطاه حضور وكاريزما وشهرة، لكن دائمًا لديه احساس بأنه حالة كونية وليس أرضية".



وأشار إلى أن تامر حسني تحدث سابقًا بأن هناك سيد قعيدة في تونس، وعندما سمعت صوته قامت بالوقوف، وبعد ذلك قامت بالرقص، متابعًا: "تامر حسني لازم يفوق، هو دلوقتي كائن فضائي، احنا عايزنه كائن أرضي، ويعيش نجاحه"

