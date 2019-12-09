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"أبو العيال".. محمود حافظ يرزق بطفلين توأم "يوسف وعمر"

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:50 م
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محمود حافظ
محمود حافظ
ولاء عبد الناصر
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رزق الفنان محمود حافظ، بطفلين توأم "يوسف، عمر"، حيث نشرت الممثلة غادة إبراهيم تهنئة لـمحمود حافظ عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت قائلة "مليون مبروك لأخى وزميلى وصديقى العزيز الفنان الجميل محمود حافظ ربنا يرزقك برزقهم ويكونوا فاتحة رزق وخير عليك يا أبو أحلى توأم يوسف وعمر ربنا يحفظهم ويسعدهم ... ٢٠٢٠ بتاعتك يا نجم".


يشار إلى أن آخر أعمال الفنان محمود حافظ مسلسل "ممالك النار" الذي يعرض حاليا، والمسلسل تدور أحداثه حول الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانين فى القرن السادس عشر، ويركز العمل علي حياة السلطان سليم الأول الذي حكم الدولة العثمانية فى الفترة من ١٥١٢ إلى ١٥٢٠.

"ممالك النار" يضم نخبة كبيرة من نجوم الدراما في عالمنا العربي، مثل المصري خالد النبوي الذي يجسد دور "طومان باي"، ورشيد عساف في دور "قنصوة الغوري"، ومنى واصف، وكندة حنا، وعبدالمنعم عمايري، ورنا شميس، وعاكف نجم، وياسين بن قمرة، محمد جمعة، محمود حافظ،ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج البريطاني بيتر ويبر.

ويذكر أن آخر أعمال محمود حافظ السينمائية فيلم"الممر"، وهو فيلم دراما حربي مصري، من إخراج وتأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق، ومن بطولة "أحمد عز، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، وأحمد رزق، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، أسماء أبو اليزيد، محمود حافظ، محمد جمعة، وغيرهم من النجوم".

"الممر" حقق ثاني أعلى الإيرادات في موسم عرضه عيد الفطر 2019، وهو في المركز الرابع في قائمة أعلى الأفلام دخلا في السينما المصرية.
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الكلمات المفتاحية

يوسف وعمر محمود حافظ

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