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تكريم المخرج محمد حمدي بمهرجان إيجي فاشون الخميس المقبل
الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:53 م
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محمود حنفي
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أعلنت اللجنة العليا لمهرجان ايجي فاشون برئاسة الأستاذ احمد العزبي عن تكريم المخرج محمد حمدى وذلك ضمن تكريمات المهرجان يوم الخميس المقبل.
و كشف أحمد العزبي عن اسماء المصممين المشاركين في الفاشون مصمم الازياء المصري عمرو البنا ، مصممة الازياء السعودية سناء ابو حجر ، مصمم الأزياء المصرى محمد شهبندر ، مصممة الأزياء السعودية إيمان حاسن ، مصمم الأزياء المصرى محمد كمال ، خبيرة التجميل التركية نسرين ياوز ، خبيرة التجميل السعودية ألمها، خبيرة التجميل السعودية نادية محي الدين ، هير ستايل اليمنيه فاتن علي ، خبيرة التجميل الفلسطينية حنين ابو ليلي خبيرة التجميل السعودية نهله الجمال.
وقال " العزبي" سوف يتم تكريم عدد من نجوم الفن والإعلام الذين قدموا أعمال ذو قيمة و هادفه للمجتمع في جميع المجالات ومنهم الملحن محمد رحيم ومدربة الاسود انوسه كونه ، و الفنان نضال الشافعي ، عصام كاريكا.
وأوضح أن هذه الدورة سوف تكرم بعض اسماء من نجوم الفن الراحلين اسم الفنان فاروق الفيشاوي
الفنان طلعت زكريا ، الفنان هيثم احمد ذكي ، الفنان عزت ابو عوف الفنان ، شعبان عبدالرحيم.
يذكر أن الدورة الخامسة سوف تقام يوم ١٢ و ١٣ الشهر الجارى بأحد فنادق القاهرة .
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