تكريم المخرج محمد حمدي بمهرجان إيجي فاشون الخميس المقبل

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان ايجي فاشون برئاسة الأستاذ احمد العزبي عن تكريم المخرج محمد حمدى وذلك ضمن تكريمات المهرجان يوم الخميس المقبل.





و كشف أحمد العزبي عن اسماء المصممين المشاركين في الفاشون مصمم الازياء المصري عمرو البنا ، مصممة الازياء السعودية سناء ابو حجر ، مصمم الأزياء المصرى محمد شهبندر ، مصممة الأزياء السعودية إيمان حاسن ، مصمم الأزياء المصرى محمد كمال ، خبيرة التجميل التركية نسرين ياوز ، خبيرة التجميل السعودية ألمها، خبيرة التجميل السعودية نادية محي الدين ، هير ستايل اليمنيه فاتن علي ، خبيرة التجميل الفلسطينية حنين ابو ليلي خبيرة التجميل السعودية نهله الجمال.









وقال " العزبي" سوف يتم تكريم عدد من نجوم الفن والإعلام الذين قدموا أعمال ذو قيمة و هادفه للمجتمع في جميع المجالات ومنهم الملحن محمد رحيم ومدربة الاسود انوسه كونه ، و الفنان نضال الشافعي ، عصام كاريكا.





وأوضح أن هذه الدورة سوف تكرم بعض اسماء من نجوم الفن الراحلين اسم الفنان فاروق الفيشاوي





الفنان طلعت زكريا ، الفنان هيثم احمد ذكي ، الفنان عزت ابو عوف الفنان ، شعبان عبدالرحيم.



