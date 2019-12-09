استمرار حملة الاولمبياد الخاص المصري للتوعية بالمدارس والرياضة الموحدة

شهدت اليوم الأثنين مدرسة ويزنس للغات بمحافظة الجيزة حملة التوعية بالمبادرة العالمية المدارس والرياضة الموحدة SNF.





حضر اليوم طارق النجار مدير المبادرات بالاولمبياد الخاص المصري ، وفرح رجائي مدير برنامج المدارس الموحدة بالاولمبياد الخاص الدولي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مني يوسف مدير مدرسة ويزنس ، مروان أشرف مدير برنامج الرياضات الموحدة ، بهاء الدين عبد الرحيم ، ريهام عبد الرحيم منسق عام اليوم بالمدرسة، هاني عبد الموجود موجه عام التربية الرياضية بالإدارة التعليمية، بالاضافة إلي ٤٥ لاعب ولاعبة من الأولمبياد الخاص المصري و٥٠ طالب وطالبة من المدرسة و١١ من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة .





ويقول طارق النجار مدير المبادرات أن الاولمبياد الخاص المصري يسعي بقوة من أجل تعميم ثقافة الدمج المجتمعي بالمدارس والجامعات من خلال المبادرة العالمية التي اطلقها الاولمبياد الخاص الدولي المدارس الموحدة SNF.





ويضيف النجار بأن اليوم بدء بلقاء التوعية بمبادرة المدارس الموحدة SNF وهي المبادرة الدولية التي تهتم بتعميم ثقافة الدمج المجتمعي لابطال الأولمبياد الخاص بالمدارس المختلفة لتكون مدارس مدمجة وشارك فيها طلاب المدرسة.





كما أشتمل اليوم علي اقامة يوم للرياضات الموحدة المدمجة في رياضات كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة شارك فيها ابطال الأولمبياد الخاص المصري وطلاب مدرسة ويزنس في فرق موحدة مدمجة.





وقد أختتم اليوم باحتفالية رائعة قدم خلالها الدروع التذكارية وشهادات التقدير للمشاركين باليوم.