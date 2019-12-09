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ميزانية السعودية 2019.. ثاني أضخم موازنة في المملكة "تعرف على التفاصيل"

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:46 م
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ميزانية السعودية 2019
ميزانية السعودية 2019
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قام الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين وملك السعودية، بالإعلان عن حجم الموازنة العامة لعام 2020، التي بلغت قيمة 1.20 مليار ريال سعودي، واستقبل الملايين من الشعب السعودي هذا الخبر بتحية للعاهل السعودي على مجهوداته على تنمية اقتصاد المملكة.

ووصف الملك سلمان ميزانية العام المقبل قائلًا: "أنها تعزز مسيرة التنمية في المملكة وتهدف إلى إدامة النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي".

وأكد أيضًا في حديثه قائلًا: "عزم حكومة المملكة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل بما في ذلك استثمار متحصلات طرح أرامكو من قبل صندوق الاستثمارات العامة".

وقام العاهل السعودي بالتشدد على الحكومة في استخدام نهج الموارد المتاحة قائلًا: "نهج الحكومة في الاستخدام الامثل للموارد المتاحة، ورفع كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي، الذي يبلغ في ميزانية العام المقبل 1.020 تريليون ريال".

وقام نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، بنشر تغريدات على موقع "تويتر" المسئول عن التغريدات السريعة، على هاشتاج "#الميزانيه_العامه_للدوله"، وتفاعل معه مئات الالاف من المدونين على الهاشتاج، منتظرين الإعلان الذي ستنشره وزارة المالية السعودية، لمعرفة ميزانية السعودية 2019، وتعتبر هذة الموازنة هي ثاني أكبر موازنة في تاريخ البلاد.

وبالأرقام نستعرض لكم تقدير وزارة المالية السعودية في قيمة الموازنة العامة التابعة للمملكة، وقدرت الموازنة للعام 2020، بقيمة 1.02 تريليون ريال سعودي، بهذا الرقم تكون ثاني أضخم موازنة للمملكة العربية السعودية، بعد موازنة عام 2019.

وتشير التقارير الأولية للبيانات المتداولة إلى انخفاض النفقات للعام 2020، بنسبة 2.7%، مما يجعل خطة تطوير اقتصاد المملكة في تطوير دائمًا.

ومن المتوقع تنخفض نسبة إيرادات الموازنة 2020، إلى نسبة 9.2% بمقدار من"883 مليار" إلى "917 مليار ريال"، بعدما كانت في زيادة في العام الماضي "ميزانية السعودية 2019".

وبلغت نسبة عجز الموازنة العامة التي قدرتها الحكومة السعودية نحو 187 مليار ريال سعودي لعام 2020، وهذة النسبة أعلى من الإيرادات المتوقعة لعام 2019، التي كانت أعلى بنسبة 42.7% بقيمة 56 مليار ريال سعودي، ومن المتوقع بلوغه 131 مليار ريال.

توقعت وزارة المالية السعودية عجز الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019، أن يبلغ نسبة 4.7%، وعام 2020، توقعت نسبة العجز به أن يبلغ 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبسبب الإصلاحات العامة التي تتم في المملكة العربية السعودية، لتنوع الأنشطة الإقتصادية للمملكة، توقعت وزارة المالية أن يستمر في تحسن أداء الناتج المحلي للعام القادم 2020، الذي سيبلغ نسبة نموه 2.3%، بعدما قارنته بالعام 2019 الذي كان بنسبة 0.9%، مما يثبت نجاح تلك الإصلاحات وتنوع الأنشطة التي تتم في المملكة العربية السعودية.

وفي مجلس الوزراء السعودي، الذي تم برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي تم في جلسة 18 ديسمبر 2018، في مقر قصر اليمامة بالرياض، أقر على أن ميزانية السعودية 2019، ستكون أول ميزانية تتخطى التريليون ريال في تاريخ المملكة العربية السعودية على مستوى حجم الإنفاق.

وكانت قد قدرت ميزانية السعودية 2019، على أن حجم الإنفاق سيبلغ 1.106 تريليون ريال سعودي، بزيادة مقدرة تبلغ 7% عما كان المتوقع في عام 2018، وبلغ حجم الإيرادات نحو 975 مليار ريال سعودي، بزيادة 9% عن توقعات العام السابق.
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