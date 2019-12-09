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بشير التابعي لـ"الفجر الرياضي": كارتيرون سيعاني والادارة سبب الأزمات

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:44 م
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بشير التابعي
بشير التابعي
محمد الصو
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تحدث بشير التابعي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، عن حظوظ الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وحظوظ الفرنسي باتريس كارتيرون في قيادة الفريق بالفترة الحالية.

وأكد التابعي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن القلعة البيضاء سيعاني إفريقيًا، وسيواجه صعوبات في الصعود من دور المجموعات، والمنافسة على اللقب القاري.

وأضاف التابعي: " كارتيرون لن يضيف الكثير في قيادة الفريق، ولست من أنصار بقاء الصربي ميتشو المدير الفني، والمدير الفني الحالي سيعاني الكثير لإثبات وجوده لدى الجماهير البيضاء، بسبب المشاكل المتواجدة بين اللاعبين والإدارة".

واختتم: "المشاكل المتواجدة حاليًا ليست فنية حتى يتم تغير المدربين بشكل متواصل، ولكن المشكلة إداريًا، ولابد من وجود حلول إدارية قبل النظر للحلول الفنية".
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