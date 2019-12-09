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بدء فعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات بالسويس (صور)

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:42 م
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بوابة الفجر
أبوبكر عبد المعز
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بدأت اليوم فعاليات مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات بمحافظة السويس تحت رعاية اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس واللواء خالد توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري بحضور اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء ايمن دياب رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري واللواء حسن ترك نائب مدير أمن السويس والجهات المعنية بمجابهة الازمات والكوارث. 

وفي اللقاء قدم العقيد محسن سرايا المستشار العسكري للمحافظة مراحل مشروع التدريب العملى المشترك لمجابهة الازمات والكوارث بمحافظة السويس الذي بدأ اليوم ويستمر إلى 11 ديسمبر 2019، بالتنسيق بين محافظة السويس والدفاع الشعبي والعسكري.

وأشاد اللواء أيمن دياب رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالدور الكبير الذي بذلته محافظة السويس أثناء أزمة السيول الأخيرة وإدارة الأزمة بنجاح بقيادة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس. 

وأكد أن قوات الدفاع الشعبي والعسكري بقيادة اللواء خالد توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري تقوم بدور كبير في التوعية والتفاعل مع المواطنين والشباب من خلال الندوات الثقافية التي تنظمها بالمحافظات ومنها الندوة التثقيفية التي نظمت بمحافظة السويس أثناء احتفالات المحافظة بأعياد ٢٤ أكتوبر ١٩٧٣.

كما حضر اللقاء العميد عبد العزيز مأمون مساعد قائد الجيش الثالث الميدانى للأزمات واللواء مصطفي اسماعيل مساعد مدير الامن للتدريب والجهات المعنية بالازمة ورؤساء الاحياء ومديري المديريات وادارة الازمات والكوارث بالمحافظة.

وقدم اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس عرضا عن مقومات المحافظة الاقتصادية والسياحية والصناعية والطرق والخدمات والمشروعات والامكانيات الموجودة بالسويس وجاهزية المحافظة من الافراد والمعدات والسيارات المستخدمة لمواجهة الازمات والكوارث والمشروعات والخدمات التي تقدم للمواطنين بتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

وقدم مساعد قائد الجيش الثالث الميدانى للأزمات ومدير ادارة الازمات بالمحافظة وممثلي ادارات الازمات بوزارة التنمية المحلية ومحافظات الاسماعيلية والبحر الاحمر وجنوب سيناء اللامكانيات المتاحة لمواجهة الازمات.

وقدم رؤساء الاحياء ومديري مديريات التربية والتعليم والصحة والتموين والشركة القابضة للصرف الصحي والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والبيئة والكهرباء والحماية المدنية والإسعاف والمرور والحراسات المشددة مقومات وامكانيات كل جهة اوحي ومديرية من الافراد والمعدات.
بدء فعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات بالسويس (صور)
بدء فعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات بالسويس (صور)
بدء فعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات بالسويس (صور)
بدء فعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات بالسويس (صور)
بدء فعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات بالسويس (صور)
بدء فعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات بالسويس (صور)
بدء فعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات بالسويس (صور)
بدء فعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات بالسويس (صور)
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تدريب السويس أزمات أخبار مصر

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