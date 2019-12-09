خالد الجندي: التدين الحقيقي مش إنك تربي دقنك (فيديو)

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، كشف عن أشد الناس إيمانًا، موضحًا أن النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، أوضخ أن أشد الناس إيمانًا هم أقوام سيأتون من بعده يؤمنون به وبالكتاب، وهم لا يروه.





وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الإثنين: "أن تكون في هذا العصر وأنت أشد الناس إيمانًا بمعيار النبي صلى الله عليه وسلم يضع قوة وتحدي بداخل كل منا، والصحابة لم يروا مثل ذلك".



