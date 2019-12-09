البورصات الأوربية تتراجع فى ختام التعاملات مع ترقب اجتماع البنك المركزي

أغلقت البورصات الأوربية على تراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب اجتماع البنك المركزي الأوربي، وقاد الهبوط قطاع النفط والغاز الذى هبط بنحو 1 بالمائة.





ويترقب المستثمرون الإفصاح عن قرار السياسة النقدية الأخير هذا العام من البنك المركزي الأوروبي والأول تحت قيادة كريستين لاجارد والمزمع عقده يوم الخميس المقبل.





وعلى صعيد آخر، تأثرت الأسواق المالية في أوروبا سلباً من تراجع سهم شركة النفط البريطانية "تولو أويل" بنحو 71.8 بالمائة في نهاية الجلسة بعد تقدم رئيسها التنفيذي "بول مكادي" باستقالة مع التنفيذ الفوري إضافة إلى إلغاء توزيعات الأرباح وسط استمرار الصعوبات التي تواجه عملياتها في غانا.





وهبط مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 406.39 نقطة.





وتراجع مؤشر"فوتسي" البريطاني بنحو 0.08 بالمائة ليسجل 7233.9 نقطة.





وانخفض مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 13105.6 نقطة.





وخسر مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 5837.2 نقطة.





واستقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي ليسجل 1.1066 دولار.