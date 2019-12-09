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"الجدعان" يكشف توقعاته للتوجهات الاقتصادية بعد إقرار ميزانية 2020

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:31 م
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وزير المالية محمد الجدعان
وزير المالية محمد الجدعان
الفجر السعودي
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كشف وزير المالية السعودي الدكتور محمد الجدعان، مساء اليوم الإثنين، عن توقعاته بشأن التوجهات الاقتصادية لحكومة المملكة العربية السعودية بعد إقرار مجلس الوزراء "ميزانية 2020".

وقال الوزير السعودي، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد إقرار مجلس الوزراء لميزانية 2020: إني "أتوقع نمو الإيرادات غير النفطية بزيادة ملحوظة، مع استمرار الحكومة في تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، واستمرار رفع مستوى إدارة المالية العامة والتخطيط المالي".

كما أشار وزير المالية إلى استمرار العمل بين الجهات الحكومية على رفع كفاءة القطاع الخاص بإنشاء وتمويل المشاريع؛ حيث ستكون الفرص كثيرة لذلك القطاع والمواطنين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، منوهًا باستحواذ قطاعات التعليم والصحة والخدمة البلدية على نصيب كبير في الميزانية.

وتابع الجدعان: سيتم دعم المشاريع الكبرى الواعدة التي شهدت نموًا غير عادي هذا العام أكثر من الأعوام السابقة، وسندعم قطاعات السياحة والترفيه والرياضة والمجالات التقنية والقطاع المالي، لافتاً إلى أن "تلك التوقعات (أولية)، لكن الأهم الآن هو التوجهات الاستراتيجية واكتمال تحقيق الرؤية المعلنة".

وشدد الوزير على أهمية إعادة مراجعة البرامج بشكل دوري؛ للتأكد من تحقيق المستهدفات المطلوبة، فضلًا عن إجراء مراجعة لبيان مدى الحاجة لوجود برامج إضافية واعدة تسرع تحقيق رؤية المملكة 2030، ورفع جودة الحياة وخطط خطط الإسكان وفق تأكيد ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز.

كما نوَّه وزير المالية، بالاستخدام الأمثل للموارد وتمكين القطاع الخاص؛ كونه على رأس أولويات رؤية المملكة 2030، وذلك برفع مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي.

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