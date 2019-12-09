Advertisements
Advertisements
Advertisements

زعيم ميليشيا بالعراق يحذر من سقوط " أكبر عدد من القتلي"

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:30 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد ثابت
Advertisements

يستعد العراق لمظاهرات حاشدة غداً الثلاثاء، الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان في وقت حذر فيه زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي من مخطط للعنف يؤدي لسقوط "أكبر عدد من القتلي"، بينما تحدث الجيش عن قرار بعدم تدخل ميليشيات الحشد الشعبي في القضايا الأمنية.

وقال عبد الكريم خلف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة إن القرارات الجديدة التي تخص الحشد الشعبي في العاصمة بغداد تضمنت عدم تدخله في القضايا الأمنية.

وأوضح خلف، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أن "القرارات نصت على حصر تكليف الحشد بمهام أمنية من القائد العام للقوات المسلحة فقط، وأن مقرات الحشد الشعبي داخل العاصمة باقية في مكانها".

ويأتي هذا التصريح بعدما تناقلت وسائل الإعلام، خبرا يفيد بصدور أوامر بإخراج قوات الحشد الشعبي من بغداد، ومنع أي تواجد لها في العاصمة.

وكان مصدر في وزارة الدفاع قال إن المجلس الوطني للأمن أصدر قرارا عاجلا يقضي بسحب فصائل الحشد الشعبي من العاصمة، على خلفية هجوم السنك وما أثاره من غضب شعبي ودولي.

كما قرر المجلس، الذي يضم رئاسة الوزراء ووزراء الأمن والمخابرات والداخلية والدفاع، منع تحرك أي فصيل من الحشد من مواقعه إلا بموافقة مسبقة.

وقالت مصادر عراقية إن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الذي حضر الاجتماع، واجه انتقادات قوية بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى من المتظاهرين في السنك وساحة الخلاني، في هجمات اُتهمت فصائل تابعة للحشد بارتكابها.

فقد تعرض محتجون لهجوم من قبل مسلحين ملثمين ليلة الجمعة الماضية، يعتقد أنهم ينتمون لكتائب حزب الله التي تعمل تحت إمرة الفياض، مما أسفر عن مقتل 24 شخصا على الأقل، بينهم أربعة من القوات الأمنية، وإصابة أكثر من 120 بجروح، بحسب ما أكدت مصادر طبية لوكالة فرانس برس.

وأكدت المصادر أن "قرار سحب قوات الحشد جاء بعد رسائل فرنسية وبريطانية وألمانية طلبت من رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي القيام بهذه الخطوة".

"كما تتزامن الخطوة مع انتشار ما يعرف القبعات الزرق، وهم مقاتلون من تيار الزعيم السياسي الشيعي مقتدى الصدر  في ميدان التحرير وسط بغداد".

وتعتقد المصادر أن هذه الخطوة تهدف لتجنب "أي احتكاك ببن الحشد والتيار الصدري مما يؤدي إلى تدهور الوضع الأمني بطريقة شديدة الخطورة".

وفي السياق ذاته، قال زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي إن "هناك تخطيط مخابراتي تريد منه جهات متعددة أن تستثمر الأحداث لخلق الفوضى في بغداد" بينما يستعد المحتجون لتظاهرات حاشدة الثلاثاء.

وأضاف في مقطع مصور له، نشره على حسابه بتويتر "التظاهرات التي سيشهدها العراق غدا ستكون تخريبية وستؤدي إلى سقوط أكبر عدد من القتلى".

وتحسبا لمظاهرات غداً، رفع قائد شرطة محافظة كربلاء (جنوب البلاد) حالة الإنذار لأعلى درجة في جميع القطعات العسكرية.

يذكر أن القوات العراقية قتلت ما يقرب من 400 متظاهر، أغلبهم من الشبان العزل، منذ بدء الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للحكومة في أول أكتوبر. وقتل أكثر من 12 من أفراد قوات الأمن في الاشتباكات أيضا.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مهام أمنية قائد شرطة زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق أكبر عدد من القتلي

أخبار تهمك

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ أقل من نصف ساعة

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة كلوب بروج بدوري الأبطال

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ ساعة و نصف

تعرف على أسباب الحكم الصادر ضد المقاول محمد علي بتهمة التهرب الضريبي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

منذ حوالي 3 ساعات

وكيل ميتشو يفجر مفاجأة جديدة بعد رحيله عن الزمالك

منذ ساعتين

نبأ سار للزمالك قبل مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة 26 شخصا في حادث مروع بالإسماعيلية

منذ أقل من ساعة

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 5 ساعات

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

رفع إجراءات حظر التجوال في محافظة صلاح الدين بالعراق

"ميليشيا العصائب" تصفي أعضاءها من أجل المال بالعراق

العبادي ينتقد جلسة برلمان العراق: انتهزت لأهداف سياسية

ميليشيات عراقية تابعة لإيران تبني "إمبراطورية اقتصادية" من الخمور

وثائق استخبارية تكشف تورط حزب الله العراقي في قتل المحتجين

وزارة الدفاع العراقية تقرر سحب جميع فصائل الحشد الشعبي من بغداد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:08 م

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

عاجل.. إصابة 26 شخصا في حادث مروع بالإسماعيلية

06:47 م

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

02:18 م

وكيل ميتشو يفجر مفاجأة جديدة بعد رحيله عن الزمالك

05:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status