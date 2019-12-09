كل ما تود معرفته عن عمليات التخسيس .. وأنواعها وفوائدها والأضرار الجانبية لها

ما هي جراحات أو عمليات التخسيس "Bariatric surgery"؟





جراحات أو عمليات التخسيس "Bariatric surgery"، هي عدد مختلف من العمليات الجراحية، والهدف منها القضاء على السمنة وإنقاص الوزن لمن يعانون من بطئ في عملية حرق الدهون، واؤدي عمريات التخسيس إلى إنقاص الوزن بشكل كبير وملحوظ، بالإضافة إلى الشفاء من مرض السكري النوع الثاني.

ويتم إجراء عمليات التخسيس لمرضى السمنة، لإنقاص وزنهم الزائد بدون دايت أو أي مجهود رياضي، وذلك فى حال تعذرهم الحصول على الوزن المثالي عن طريق الرجيم أو ممارسة الرياضة أو فى حالة تعرض صحتهم للخطر بسبب الأمراض التى تسببها السمنة المفرطة لهم، وفيما يلي نستعرض معكم أنواع عمليات التخسيس وفوائدها والأضرار الجانبية لها.





أنواع جراحات أو عمليات التخسيس





- بالون المعدة تعتبر بالون الممعدة من أفضل إجراءات التخسيس في الوطن العربي، حيث تعمل على تصغير المعدة، وتتم بدون جراحة تخسيس البطن وبدون استخدام مخدر، وتتم في 10 دقائق فقط، وبعدها يمكن للمريض العودة إلى المنزل وممارسة حياته بشكل طبيعي.

- بوتكس المعدة عملية بوتكس المعدة تعد من أحدث وسائل التخسيس في العصر الراهن، حيث تتم بدون جراحة أو تخدير، كل ما يفعله الطبيب هو القيام بإدخال المنظار في المعدة لتتم، ويمكن للمريض في نفس اليوم الذهاب وممسارة حياته بشكل طبيعي، وتعمل بوتكس المعدة على إبطاء سرعة وصول الطعام ‘لى المعدة بنسبة 50%.

- عملية تكميم المعدة تكميم المعدة هي عملية جراحية، يقوم الطبيب باستئصال جزء من المعدة يصل لـ 75% من حجمها، ليتبقى من المعدة أنبوبة ضيق أو الأكمام الذي تربط الأمعاء.

- عملية تدبيس المعدة تتم جراحة تدبيس المعدة لتقليل كمية الأغذية التي تدخل المعدة.

- عملية التفاف المعدة تهدف عملية التفاف المعدة إلى شعور الشخص بالامتلاء عن طريق إعادة توجيه الجهاز الهضمي لدى الشخص لمن يستغرق الهضم لديهم وقت أكبر.

- عملية تجاوز المعدة "رو- إن - واي المعدة الالتفافية" عملية تجاوز المعدة تتم عن طريق تقسيم المعدة إلى قمسين، ويقوم الطبيب الجراح بتوصيل المعدة العلوية مباشرة إلى القسم السفلي من الأمعاء الدقيقة، ونتيجة لتلك العملية يقوم جسم الإنسان بامتصاص السعرات الحرارية.

فوائد عمليات التسخيس