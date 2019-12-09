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روسيا تعتزم إنشاء قبة دفاع جوي في منطقتها القطبية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:22 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أنها تعتزم إنشاء قبة دفاع جوي في منطقتها القطبية، عبر تسليح جميع وحداتها بالأسطول الشمالي هناك ببطاريات صواريخ إس-400.

 

وتعزز روسيا وجودها العسكري في القطب الشمالي بتأسيس بنية تحتية جديدة وترميم موانئها وإصلاحها وسط سباق لبسط النفوذ في المنطقة الغنية بالثروات المعدنية غير المستغلة وفي ظل مناخ أكثر دفئا.

 

وتسعى دول أخرى أيضا لتعزيز وجودها في هذه المنطقة مما يؤجج مخاوف من احتدام سباق جيوسياسي. واتهمت واشنطن روسيا في مايو أيار بممارسة سلوك عدواني في المنطقة، ونادت بضرورة مراقبة الإجراءات التي تتخذها الصين هناك عن كثب.

 

ونشرت روسيا في سبتمبر أيلول أنظمتها للدفاع الجوي من طراز إس-400 في أرخبيل نوفايا زيمليا بالشمال الأقصى. وقال قائد أسطول روسيا الشمالي يوم الاثنين إن تحركات مماثلة ستتم في أنحاء أخرى من المنطقة.

 

وقال نائب الأميرال أليكسي مويسيف: "الخطة هي إمداد جميع وحداتنا في منطقة القطب الشمالي بمثل هذه التعزيزات على مدى السنوات المقبلة وسيتم إنشاء نظام فعال لقبة الدفاع الجوي في منطقة القطب الشمالي الواقعة في الأراضي الروسية".

 

وأضاف مويسيف في مقابلة مع تلفزيون زفيزدا التابع لوزارة الدفاع الروسية: "هذا يعني أنه سيتم حماية منطقة القطب الشمالي من أي هجوم جوي سواء باستخدام طائرات أو صواريخ كروز أو باليستية".

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قبة دفاع جوي روسيا المنطقة الجنوبية إنشاء

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