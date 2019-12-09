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هكسب كلوب بالبلدية.. رضا عبدالعال يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة هذا التصريح

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:28 م
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زضا-عبدالعال_مدرب_بلدية_المحلة
زضا-عبدالعال_مدرب_بلدية_المحلة
محمد الصو
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انتشرت في الأونة الأخيرة تصريحات خاصة للكابتن رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة، تُفيد بقوله أنه إذا واجه ليفربول بفريقه، سيحقق نتيجة إيجابية وسيضيق عليه الخناق بسبب طريقة لعبه السلبية.

وتواصل عبدالعال مع "الفجر الرياضي"، وأكد أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة ولم يتحدث بالسلب والإيجاب، أو حتى على سبيل الدعابة عن مواجهة ليفربول والفوز عليه.

وأضاف نجم الأهلي والزمالك الأسبق، أنه يُعجب بطريقة كلوب الفنية، ويعتبره أفضل المدربين بعد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

واختتم: "الدوري الإنجليزي، أصبح على أشده في المنافسة ورغم فارق النقاط، إلا أن هناك دور كامل سيتم فقد النقاط خلاله من جميع الفريق، وأتوقع أن يعود السيتي للمنافسة مجددًا".
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الكلمات المفتاحية

مواجهة ليفربول ليفربول كلوب رضا عبدالعال بلدية المحلة

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