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وزارة المالية تقدم التهنئة لقيادة المملكة بإقرار "ميزانية 2020"

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:20 م
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قيادة المملكة
قيادة المملكة
الفجر السعودي
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هنأ وزير المالية السعودية الدكتور محمد بن عبدالله الجدعان، مساء اليوم الاثنين، ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441 / 1442هـ (2020م).

وأشار "الوزير الجدعان" في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى أن الميزانية تؤكد حرص حكومة ملك المملكة العربية السعودية على المُضيِّ قُدُمًا نحو تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته مع ضمان تحقيق الاستدامة المالية، وتتبنى سياسات اقتصادية تستهدف نمو الناتج غير النفطي، وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي وبخاصةً الإنفاق الاجتماعي، مع مواصلة العمل لتمكين دور القطاع الخاص في الاقتصاد وإيجاد فرص العمل وتنويع الاستثمار تحت مظلة أهداف رؤية المملكة 2030.

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد أعلن في جلسته التي عقدها برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة، أنه أقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020م.

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الكلمات المفتاحية

وزارة المالية وزارة ميزانية 2020 قيادة المملكة المملكة المالية

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