الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

بدء مسؤولي الأهلي المصري، البحث عن مهاجم "سوبر" للتعاقد معخ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وتردد بقوة أسم اللاعب التوجولي لابا كودجو مهاجم العين الإماراتي.

بدء مسؤولي الأهلي المصري، البحث عن مهاجم "سوبر" للتعاقد معخ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وتردد بقوة أسم اللاعب التوجولي لابا كودجو مهاجم العين الإماراتي.