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الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير
الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:14 م
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الفجر الرياضي
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بدء مسؤولي الأهلي المصري، البحث عن مهاجم "سوبر" للتعاقد معخ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وتردد بقوة أسم اللاعب التوجولي لابا كودجو مهاجم العين الإماراتي.
ويرغب الأهلي في دعم مركز رأس الحربة، في ظل سعيه للمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أفريقيا، ورحبت لجنة الكرة للحصول على خدمات لابا كودجو بعد تألقه هذا الموسم مع العين الإماراتي".
ومن المتوقع أن يستغل مجلس الأهلي رغبة العين في الحصول على خدمات شادي رضوان جناح فريق 2001 بالقلعة الحمراء لتسهيل صفقة لابا كودجو والوصول لمقابل مالي مناسب للصفقة".
وتواجد لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي السابق في القائمة النهائية للقوز بلقب أفضل لاعب أفريقي داخل القارة هذا العام، بينما يحتل حاليا صدارة هدافي دوري الخليج العربي الإماراتي برصيد 8 أهداف.
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