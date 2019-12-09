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نتنياهو يدعو ليبرمان لمباحثات سريعة لتشكيل الحكومة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:56 م
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بوابة الفجر
وكالات
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دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، من أجل الدخول في مباحثات سريعة لتشكيل حكومة إسرائيلية يمينية، قبل يومين من الوصول للانتخابات الثالثة في إسرائيل.



وقال نتنياهو في تغريدة له، "يوجد خيار واحد فقط لمنع الانتخابات غير الضرورية، أدعو أفيغدور ليبرمان للدخول في مفاوضات سريعة خلال الـ 48 ساعة المتبقية، لتشكيل حكومة وطنية قوية لإسرائيل".



ولم يطرأ أي جديد على موقف ليبرمان، من قضية التحالف مع الأحزاب اليمينية في إسرائيل التي يقودها نتانياهو، حيث سبق أن أعلن في وقت سابق، رفضه المشاركة في أي حكومة لا تحتوي إجماعاً من الأحزاب الإسرائيلية، وكرر دعوته لحكومة وحدة موسعة بين حزبي نتانياهو وغانتس.



وجاءت دعوة نتانياهو، قبل يومين من انتهاء المهلة الممنوحة للكنيست الإسرائيلي، من أجل تسمية رئيس وزراء إسرائيلي قادر على نيل ثقة 61 عضواً من اجل تشكيل حكومة إسرائيلية، في أعقاب فشل الحزبين الكبيرين اللذين يقودهما بيني غانتس ونتانياهو، في تشكيل الحكومة.



وفي السياق ذاته، اتهم حزب "أزرق أبيض" الذي يقوده بيني غانتس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجر إسرائيل للانتخابات الثالثة، من أجل الحصول على الحصانة من الملاحقة في قضايا الفساد التي تطاله.



وقال "أزرق أبيض" في بيان له، إن "الشيء الوحيد الواضح هو رغبة نتنياهو في جر إسرائيل إلى مزيد من الانتخابات، فقط من أجل الحصانة".



ومن المقرر أن يتم التصويت الأربعاء المقبل، على حل الكنيست الإسرائيلي، والتوجه لصناديق الاقتراع في مارس المقبل، بعد فشل الانتخابات الثانية في إفراز كتلة قادرة على تشكيل الحكومة الإسرائيلية.
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مباحثات ليبرمان سريعة تشكيل بنيامين نتنياهو الحكومة الأحزاب الإسرائيلية

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