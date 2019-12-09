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"الجندي": الفراعنة كانوا على درجة كبيرة من التقوى والإيمان (فيديو)

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:59 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الفراعنة كانوا على درجة كبيرة من التقوى، لافتًا إلى أنهم كان لديهم أعلى درجات الإيمان.

وأوضح "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، مساء اليوم الإثنين، أن امرأة فرعون كان لديها إيمان، والدليل على ذلك قوله تعالى: "وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ"، بالإضافة إلى السحرة، لقوله تعالى في سورة الشعراء: "فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (46) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (47)".

وأضاف أن الدليل على أن الفراعنة هم أعلى درجات الإيمان، هو الرجل المؤمن من آل فرعون والذي كان يكتم إيمانه، لقوله تعالى في سورة غافر: "وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ".
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