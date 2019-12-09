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للجنسين.. "القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل جديدة برواتب مجزية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:57 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر العديد من فرص العمل بإحدى الشركات الخاصة للتوكيلات التجارية، بميدان الحجاز خلف عمر أفندي، وذلك براتب 3500 جنيه.

وتضمنت الوظائف المطلوبة، عدد 50 مندوب لكل محافظة من محافظات الجمهورية، مبيعات خارجية، وذلك براتب يبدأ من 2000 جنيه لـ3000 جنيه.

وتحتاج 100 مندوب مبيعات خارجية، للعمل بالقاهرة والجيزة، وذلك براتب 3500 جنيه، وأن تكون الخبرة لا تقل عن 6 شهور.

وتطلب الشركة 50 تيلسيلز للعمل من محافظة القاهرة، وذلك براتب 2250 جنيه، وأن يكون من الذكور والإناث، وأن لا يتعدى عمرهم عن الـ30 عام.

ولكل من يرغب في الحصول على فرصة عمل يتواصل مع مدير الموارد البشرية، الأستاذ رامز نبيل 01006446221.
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