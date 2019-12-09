ياسر غنيم: تكريم الرئيس للاعبي المنتخبات الأولمبية يعد أمنا قوميا





قال الدكتور ياسر غنيم، عميد كلية تربية رياضية جامعة مطروح، إن تكريم الرئيس السيسي للاعبي المنتخبات الأولمبية، يعد أمنا قوميا مصريا، لافتَا إلى أن الرئيس السيسي أكد كثيرًا على ضرورة الاهتمام بالرياضيين والرياضة المصرية، وكرم الكثير من الرياضين الذي لا يعرفهم أحد مثل أطباء الفريق الرياضية.وتابع "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الفضائية "الأولى"، أن تكريم المعد النفسي للفرق الرياضية، أمر لم يكن يحدث في الفترة السابقة، لافتَا إلى أن تكريم الدكتور مدحت محمود أستاذ الطب النفسي في كلية التربية الرياضية بجامعة مطروح، هو شرف لكلية التربية.وأشار إلى أن كلية التربية خلال الفترة المقبلة، ستفتح تخصص جديد للإعداد النفسي للرياضيين، وقريبًا سيكون هذا التخصص أحد التخصصات الرئيسية في كلية التربية الرياضية.