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عاجل.. إصابة 26 شخصا في حادث مروع بالإسماعيلية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:47 م
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بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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أصيب 26 شخصًا، مساء اليوم الاثنين، بإصابات متفرقة بالجسد ما بين ارتجاج بالمخ وكسور وجروح وكدمات، وذلك إثر حادث مروع بين سيارتين على طريق البحر بمنطقة قرية كسفريت دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

كان اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث مروع بين سيارتين رقم " 9642 ط. ص. أ" مع 4375 ط. س. ع " علي طريق البحر بقرية كسفرين دائرة مركز فايد، مما أسفر عن إصابة 26 عامًا شخصًا بإصابات متفرقة بالجسد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد المركز ومستشفي جامعة قناة السويس، لتلقي العلاج للازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العام لتلقي العلاج للازم.
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