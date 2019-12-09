عاجل.. إصابة 26 شخصا في حادث مروع بالإسماعيلية

أصيب 26 شخصًا، مساء اليوم الاثنين، بإصابات متفرقة بالجسد ما بين ارتجاج بالمخ وكسور وجروح وكدمات، وذلك إثر حادث مروع بين سيارتين على طريق البحر بمنطقة قرية كسفريت دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.





كان اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث مروع بين سيارتين رقم " 9642 ط. ص. أ" مع 4375 ط. س. ع " علي طريق البحر بقرية كسفرين دائرة مركز فايد، مما أسفر عن إصابة 26 عامًا شخصًا بإصابات متفرقة بالجسد.



