"مايا دياب" بإطلالة غريبة على ضوء "سيارة"

قامت الفنانة "مايا دياب " بنشر صورة لها على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



وكانت ترتدي بليزر لونة رصاصي وبنطلون أخضر لامع من الخامة السوارية وكوتشي أبيض وشراب يرتفع قليلاً عن قدمها، إطلالة غريبة ومختلفة، لكننا تعودنا من "مايا" دائما على الظهور المختلف، والملابس الغريبة والمميزة. واعتمدت على تسريحة شعر الي جانب رأسها لتظهر لون شعرها الأصفر

ومكياج سموكي، وظهرت في الصورة شارده و مبتسمة ابتسامة خفيفة.



قامت بالتعليق على الصورة قائلة " البديهية في أفضل حالاتها، إستخدمت ضوء السيارة لإلتقاط هذة الصورة، وتفاعل جمهورها مع الصورة وعلقو كالتالي" القمر طلع اهوه، دخيل جمالك"



يشار الي أن آخر أعمالها الغنائية أغنية يابا يابا، والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وهي من كلمات مؤمن راجح وألحان وتوزيع مودير منير، وإخراج كريستال يونس، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً،



يذكر أنها شاركت مؤخراً في مسرحية "لوكاندة الأوباش" والمسرحية، بطولة ماجد المصرى، وحسن الرداد، ومايا دياب، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهى من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.