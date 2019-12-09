"الزراعة": نتعاون مع الدنمارك لإنشاء مزرعة نموذجية للاستزراع السمكي (فيديو)

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الداجنة والحيوانية والأسماك إن الوزارة تتعاون مع الدنمارك لإنشاء مزرعة نموذجية للاستزراع السمكي.





وأوضحت "محرز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن الوزارة تعمل على تبادل المعلومات والرؤى مع الجانب الدنماركي من أجل إنشاء مزرعة سمكية يتم تطويرها كنموذج لمنتجي الأسماك وهذا النموذج يساهم فى مضاعفة كمية الأسماك بنفس مساحة الأرض والمياه.



