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"الزراعة": نتعاون مع الدنمارك لإنشاء مزرعة نموذجية للاستزراع السمكي (فيديو)
الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:43 م
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داليا الحسين
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قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الداجنة والحيوانية والأسماك إن الوزارة تتعاون مع الدنمارك لإنشاء مزرعة نموذجية للاستزراع السمكي.
وأوضحت "محرز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن الوزارة تعمل على تبادل المعلومات والرؤى مع الجانب الدنماركي من أجل إنشاء مزرعة سمكية يتم تطويرها كنموذج لمنتجي الأسماك وهذا النموذج يساهم فى مضاعفة كمية الأسماك بنفس مساحة الأرض والمياه.
وأشارت إلى أن الدنمارك متميزة في الإنتاج الحيواني خاصة الألبان، مشيرة إلى أن التعاون معهم سيكون لتدريب الأطباء البيطرين وتنمية القطاع على النمط الدنماركي، متابعة: "نعمل على تنمية قطاع الألبان في مصر وفقا للمزارع النظامية التي تحتاج إلى إدارة متميزة، كما نعمل على تطوير نظم صغار المنتجين التي توفر إنتاجية متوسطة من الألبان واللحوم وتوافق مع النظام".
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