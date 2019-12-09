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"الرقابة المالية " تحتفل اليوم بمرور 10 سنوات علي إنشائها

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:40 م
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الهيئة العامة للرقابة المالية
الهيئة العامة للرقابة المالية
نيفين سمير
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الرقابة المالية 

إحتفلت الهيئة العامة للرقابة المالية مساء اليوم الإثنين الموافق 9 من ديسمبر ،  بمرور 10 سنوات على إنشائها ، وبدأت الاحتفالية بفيلم قصير عن هيئة الرقابة المالية، وتحدث بالفيلم كل من شاركوا في انشاء الهيئة

وسيتم خلال الافتتاح تكريم رؤساء الهيئة السابقين، الدكتور زياد بهاء الدين، الدكتور أشرف الشرقاوي، شريف سامي، بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة الحالي

وحضر إحتفالية الرقابة المالية كلاً من ،  مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإدارية، و محمد معيط وزير المالية، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، و محمود محى الدين نائب أول مجموعة البنك الدولي.

الرقابة المالية تعتزم وضع جسور ليس حواجز بين جميع الأطراف ا

وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إن الهيئة تعتزم وضغ ضوابط لإدارة المخاطر وتحسين الملاءة المالية للشركات االخدمات المالية غير المصرفيةلافتتاً بأن الهيئة تسعي لبناء الجسور وليس الحواحز عن طريق التواصل معكل الأطراف 
و تم دمج 3 هيئات في 2009، وهي هيئة سوق المال، والتمويل العقاري، والتأمين، وصدر قانون رقم 10 لسنة 2009، بإنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية بدءًا من 1 يوليو 2009

رئيس الرقابة المالية : 100 مليار جنيه تمويل توسعات الشركات بالبورصة المصرية 

وكشف  محمد عمران عن توفير البورصة المصرية ما يزيد عن 100 مليار جنيه لتمويل توسعات الشركات، و توفير فرص عمل والمساهمة فى معدل نمو الناتج القومى، كما بلغ حجم إصدارات الأوراق المالية التى تم إصدارها فى السوق الأولى بسوق المال بلغ أكثر من تريليون جنيه خلال آخر 10 سنوات، لتسجل تريليون و30 مليار جنيه خلال الفترة منذ عام 2009 حتى 30 سبتمبر لعام 2019، وبلغ حجم إصدارات سندات التوريق حوالى 45 مليار جنيه، منها 18 مليار جنيه خلال العام الجارى، ليسجل أكبر معدل إصدار سندات توريق، مقابل 5.3 مليار جنيه العام الماضى.

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