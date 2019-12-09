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اسعار الذهب اليوم الاثنين 9-12-2019 في البحرين

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:39 م
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بوابة الفجر
محمد المسلمي
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الاثنين 9-12-2019، في البحرين والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدنيار البحريني و الدولار الأمريكي.

 اسعار الذهب اليوم الاثنين 9-12-2019 في البحرين

 وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 13.25 دينار، والذهب "عيار21"، 15.46 دينار، وسعر "عيار 24" 17.67 دينار.

 وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 8.83 دينار للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

 اسعار الذهب اليوم الاثنين 9-12-2019 في البحرين

 

 

دولار أمريكي

سعر الذهب بـ دينار بحريني

عيار الذهب

46.86

17.67

اسعار الذهب عيار 24

42.96

16.20

سعر الذهب عيار 22

41.01

15.46

اسعار الذهب عيار 21

35.15

13.25

اسعار الذهب عيار 18

27.34

10.31

سعر الذهب عيار 14

23.43

8.83

سعر الذهب عيار 12

1.457

549.53

اسعار أوقية الذهب

328.04

123.69

اسعار جنيه الذهب

46.862

17.670

اسعار كيلو الذهب

  

اسعار الذهب اليوم الاثنين 9-12-2019 في البحرين

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البحرين  في الأيام السابقة في السوق البحرين .

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في البحرين


اليوم

عيار 12

عيار 18

عيار 21

عيار 24

7 ديسمبر

8.32

10.70

15.58

17.81

6 ديسمبر

8.33

10.71

15.58

17.81

5 ديسمبر

8.36

10.75

15.56

17.79

4 ديسمبر

8.49

10.92

15.62

17.85

3 ديسمبر

8.45

10.87

15.53

17.75

 

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