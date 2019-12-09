اسعار الذهب اليوم الاثنين 9-12-2019 في البحرين
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الاثنين 9-12-2019، في البحرين والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدنيار البحريني و الدولار الأمريكي.
|
دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ دينار بحريني
|
عيار الذهب
|
46.86
|
17.67
|
اسعار الذهب عيار 24
|
42.96
|
16.20
|
سعر الذهب عيار 22
|
41.01
|
15.46
|
اسعار الذهب عيار 21
|
35.15
|
13.25
|
اسعار الذهب عيار 18
|
27.34
|
10.31
|
سعر الذهب عيار 14
|
23.43
|
8.83
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.457
|
549.53
|
اسعار أوقية الذهب
|
328.04
|
123.69
|
اسعار جنيه الذهب
|
46.862
|
17.670
|
اسعار كيلو الذهب
اسعار الذهب اليوم الاثنين 9-12-2019 في البحرين
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في البحرين
|
اليوم
|
عيار 12
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
7
ديسمبر
|
8.32
|
10.70
|
15.58
|
17.81
|
6
ديسمبر
|
8.33
|
10.71
|
15.58
|
17.81
|
5
ديسمبر
|
8.36
|
10.75
|
15.56
|
17.79
|
4
ديسمبر
|
8.49
|
10.92
|
15.62
|
17.85
|
3
ديسمبر
|
8.45
|
10.87
|
15.53
|
17.75