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شيرين رضا وداليا البحيري وتارا عماد غدًا على مع أحمد سالم على القاهرة والناس

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:27 م
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بوابة الفجر
محمود حنفي
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يستضيف غدًا الإعلامي أحمد سالم،  في برنامجه المواجهة مع النفس المذاع عبر فضائية قناة القاهرة والناس بعض من الفنانين منهم الفنانة شرين رضا،  داليا البحيرى وتارا عماد،  ومجموعة من الفنانين والإعلاميين والمتخصصين في مجال حقوق الحيوان.

ويقوم " سالم " فب البرنامج بطرح جميع الآراء فى تلك القضية للوصول إلى حلول لمشكلة الكلاب الضالة في مصر وكيفية التعامل معها وذلك من خلال اقتراحات الضيوف الذين قاموا بطرح بعض الحلول من خلال البرنامج. 

يذكر أن برنامج المواجهة مع النفس من تقديم الإعلامى أحمد سالم على قناة القاهرة والناس غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءا.
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الكلمات المفتاحية

شيرين رضا داليا البحيري تارا عناد

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