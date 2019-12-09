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تكريم أحمد داود كأفضل ممثل عن فيلم ولاد رزق2 بـ"نجم العرب"

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:36 م
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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أعلن الفنان أحمد داود، حصوله على جائزة أحسن ممثل عن فيلم "ولاد رزق2" الذي أقيم يوم السبت الموافق 7 ديسمبر، بحفلًا ضخمًا في فندق "Grand Nile Tower".


ونشر "داود" مجموعة من الصور له اثناء تسليمه الجائزة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر"، وكتب قائلا: ‏جايزة احسن ممثل بتصويت الجمهور العربي عن فيلم "ولاد رزق ٢ " من مهرجان نجم العرب.


وأضاف "داود" قائلا: "شكرا جدا لكل الجمهور اللي صوتلي وشكرا ادارة المهرجان وشكرا كبييرة جدا للمخرج الأستاذ طارق العريان.


وعلق أحد المتابعين عليه قائلًا: "‏‎بالتوفيق والنجاح الدائم ان شاء الله يارب، تستحقها يا نجم النجوم.

وفي سياق اخر شارك "داود" في العديد من الاعمال الفنية منها زي الورد، شربات لوز، الوالدة باشا، سجن النسا، نيران صديقة، اهو ده اللي صار، مملكة ابليس، زهور الشتوية،هيبتا، قبل زحمة الصيف، زي الشمس، قبل زحمة الصيف، ولد وبنت، 18يوم، ولاد رزق.


تدور أحداث فيلم "ولاد رزق2" حول محاولة الاخوة الاربعة ان يحافظوا على تعهدهم بالابتعاد عن السرقة، ولكن تاخذهم الاحداث إلى مجرى اخر.
تكريم أحمد داود كأفضل ممثل عن فيلم ولاد رزق2 بـ"نجم العرب"
تكريم أحمد داود كأفضل ممثل عن فيلم ولاد رزق2 بـ"نجم العرب"
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